Бюджетное финансирование программы развития украинских недр в 2016 году запланировано на уровне 100 млн грн

Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2016 год, который парламент принял 25 декабря ночью.

В документе указывается, что эти средства будут находиться в управлении Государственной службы геологии и недр Украины. Также ведомству в следующем году будет выделено 10,9 млн грн на управление в сфере геологического изучения и использования недр.

Ранее в интервью УНИАН глава правления госкомпании «Надра Украины» Ярослав Климович заявлял, что Закон Украины «Об утверждении общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года» предусматривает целую программу, по которой на отрасль ежегодно должно выделяться примерно 1-1,5 млрд грн.

При этом он подчеркнул, что реально этого не происходит. По его словам, выделенные на 2015 год из бюджета 120 млн грн на всю геологическую отрасль «это ноль».

«Поэтому говорить, что мы движемся в направлении достижения энергетической независимости, поверьте - это не правда. Без финансирования геологоразведки нам не удастся стать энергонезависимыми», - отметил Климович.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.