В России деловая активность сферы услуг рухнула до критической отметки

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России по итогам декабря 2015 года продолжил падение и опустился до 47,8 пункта, сообщается на сайте исследовательской компании Markit.

Читайте такжеКабмин утвердил торговые санкции против РФ, но введет их только в ответ на российское эмбарго (список)«Результаты декабрьского исследования указали на усиление сокращения в российской сфере услуг. Падение деловой активности произошло третий месяц подряд на фоне незначительного сокращения новых заказов. Занятость продолжала падать, отразив сокращение незавершенных заказов. Тем временем чистые прибыли компаний оказались под давлением, поскольку заметное увеличение расходов опередило скромный рост средних тарифов», — отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, российский совокупный индекс также опустился ниже критической отметки 50.0 балла в декабре и составил 47.8 балла, после 50.5 балла в ноябре. Сокращение совокупных объемов производства отразило снижение уровня объемов производства в обрабатывающих отраслях и падение деловой активности в сфере услуг.

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