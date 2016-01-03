Киевский завод переименовал "Советское Шампанское"

Отныне всем известная марка будет называться "Советовское шампанское", сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что 21 ноября 2015 года ТМ "Советское Шампанское" попала под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и стала запрещенной.

Читайте такжеКомитет ВР поддержал переименование Артемовска в Бахмут, Кировограда в Ингульск, Дзержинска в Торецк и еще 105 городов и сел

"Мы пошли на такой шаг для того, чтобы сохранить один из самых главных атрибутов новогоднего праздника. Изменения коснулись только названия, качество всеми любимого игристого осталась на стабильно высоком уровне", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который был принят Верховной Радой 9 апреля.