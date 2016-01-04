Индекс производственной активности Китая обвалился до 5-месячного минимума

Индекс деловой активности производственного сектора Китая (PMI) в декабре 2015 года опустился до отметки 48,2 - минимального показателя с сентября прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный 4 января доклад делового издания "Цайсинь".

Читайте такжеКитай отвоевывает у России сферы ее влияния - WP"Данные свидетельствуют о том, что спрос был слабым как внутри страны, так и за рубежом. Число новых экспортных заказов в декабре сократилось впервые за три месяца", - говорится в докладе.

Значение PMI (и входящих в него субиндексов) в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности производственного сектора на одном уровне. Рост индекса выше отметки 50 пунктов указывает на оживление производственных отраслей, снижение индекса - на стагнацию.