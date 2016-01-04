В Украине производство стали за год сократилось на 16%

В Украине в 2015 году, по оперативным данным, производство стали сократилось на 16% по сравнению с 2014 годом - до 22,93 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также сократилось на 16% - до 20,02 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 млн т.

Объем производства кокса за 2015 г. уменьшился на 16% - до 11,61 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2014 г. производство стали сократилось по сравнению с 2013 г. на 17% - до 27,161 млн тонн, производство общего металлопроката - на 18% - до 23,793 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 15% – до 24,81 млн тонн. Объем производства кокса в 2014 г. сократился на 21% - до 13,824 млн тонн.

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В 2015 году производство стальных труб сократилось на 40%, или на 527 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом — до 850 тыс. тонн.

Среднесуточное производство труб в 2015 г. составило 2,3 тыс. тонн, в декабре – 2,4 тыс. тонн. В 2014 г. этот показатель составил 3,9 тыс. т стальных труб.

Как сообщал УНИАН, в 2014 г. производство стальных труб в Украине сократилось на 14%, или на 221 тыс. тонн по сравнению с 2013 г. — до 1,4 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются Харцызский трубный завод, «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «ИнтерпайпНико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», Луганский трубный завод и завод «Коминмет».