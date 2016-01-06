Казахстан сообщил, через какие пункты пропуска и на каких условиях России будут идти в страну товары из Украины

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана прорабатывают вопрос с Федеральной таможенной службой России о предоставлении беспрепятственного проезда транзитных грузов из Украины в Казахстан, передает ИА Новости-Казахстан.

Как отмечают в КГД, для урегулирования вышеуказанного вопроса 24 декабря 2015 года в Астане была проведена встреча с участием таможенных органов Беларуси, России и органов госдоходов Казахстана, в ходе которой достигнута договоренность по организации взаимодействия в вопросах совместного контроля по перемещению по территории России транзитных грузов, следующих из Украины в Казахстан.

Читайте такжеКазахстан не пошел на поводу у РФ: не собирается прекращать свободную торговлю с Украиной«В целях обеспечения таможенного контроля отдельных товаров, перемещаемых по территории РК в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, приказом КГД МФ РК от 30 декабря 2015 года №807 определены три пункта пропуска (два автомобильных и один железнодорожный): 1. МАПП "Кайрак", расположенный в зоне деятельности ДГД по Костанайской области (сопредельный МАПП "Бугристое" Челябинской таможни); 2. МАПП "Сырым", расположенный в зоне деятельности ДГД по ЗКО (сопредельный МАПП "Маштаково" Самарской таможни); 3. Железнодорожный грузо-пассажирский пункт пропуска "Жайык", расположенный в зоне деятельности ДГД по ЗКО (сопредельный ЖМПП "Озинки").

Отмечается, что, по данным ФТС России, обязательному сопровождению будут подвергаться все грузовые потоки, следующие на автомобильном транспорте. При этом не будут учитываться статус импортера или перевозчика (добросовестный импортер/перевозчик, уполномоченный экономический оператор).

ФТС России уведомила Комитет государственных доходов РК, что одним из условий беспрепятственного проезда автотранспортных средств, следующих из Украины в Республику Казахстан, является предоставление российской стороне сведений из контрактов казахстанских компании с украинскими контрагентами.

С 1 января 2016 года вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом в части создания зоны свободной торговли. В ответ на это Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной.

С 1 января 2016 года РФ ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территорию РФ страной происхождения/отправления которых, является Украина. Данные запреты действуют в отношении указанных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.

Украина с 10 января вводит контрмеры в отношении России - импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование из РФ. Украина также обратилась в ВТО по поводу нарушения РФ международных торговых правил.