Российский "АвтоВАЗ" сокращает рабочую неделю и переходит к жесткой экономии

Российский "АвтоВАЗ" в этом году планирует сократить рабочую неделю и перейти к жесткой экономии, передает ТАСС.

"2016 год будет крайне важным для "АвтоВАЗа", поскольку год пройдет под девизом финансового оздоровления предприятия. Для этого будут предприниматься серьезные меры экономии и оптимизации", - сказали на предприятии.

Читайте такжеРоссия вылетела из десятки лидеров по продажам новых автомобилей2015 год оказался весьма сложным для российских автопроизводителей. Продажи упали, а затраты предприятий выросли из-за курса валют и повышения закупочных цен на автокомпоненты. Только за январь-сентябрь 2015 года продажи LADA на внутреннем рынке упали на 28,3% при общем падении российского авторынка на 33,5%. Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" за девять месяцев вырос в 1,8 раза - до 9,4 млрд рублей (1 долл. - 74 руб.), а выручка за отчетный период снизилась на 7,7% - до 125,3 млрд рублей. Основные направления оздоровления "АвтоВАЗа" и адаптации к существующим рыночным условиям были озвучены на заседании совета директоров 30 ноября 2015 года. В их числе - оптимизация производственных линий, социальные программы поддержки добровольного ухода на пенсию и введение особых условий работы.

Приказ о переходе "АвтоВАЗа" на четырехдневную рабочую неделю был подписан в декабре 2015 года. Режим вводится с 15 февраля 2016 года на полгода, рассказал ТАСС председатель профсоюза предприятия Сергей Зайцев. По его словам, после введения четырехдневной недели зарплата работников снизится примерно на 20%. Однако профсоюз отмечает, что эта мера гарантирует сохранение рабочих мест - по закону, во время действия режима сокращенной рабочей недели нельзя проводить массовые сокращения персонала.