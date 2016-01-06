"Укроборонпром" намерен перейти на стандарты НАТО до 2020 года

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, планирует до 2020 года перейти на стандарты НАТО, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

"До 2020 года "Укроборонпром" максимально перейдет на стандарты НАТО и будет разрабатывать новейшие виды техники с привлечением мировых партнеров. Это предусмотрено программой развития отечественного ОПК «Украинский щит»", - говорится в сообщении.

По словам Романова, концерн также готов выполнить задачу, поставленную в начале 2015 года президентом Украины Петром Порошенко, о выходе Украины в ближайшее время в топ-5 крупнейших мировых экспортеров оружия.

Также в концерне отметили, что "Укроборонпром" уже работает с мировыми компаниями над совместными проектами, в частности, Flir Systems, Textron Systems, Worldwide Aeros Corporation, Barret (США); Pratt & Whitney Canada, Inkas (Канада); Airbus DS Geo SA, Thales Group, Sagem (Франция); Iveco (Италия); WB Electronics, HSW, Lubawa SA, PCO, PGZ (Польша); Aselsan, TAI, Havelsan, Roketsan (Турция).

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Как сообщал УНИАН, в начале марта текущего года «Укроборонпром» получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике, что, по словам руководства концерна, позволит предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса выйти на европейский рынок вооружения. Уже в апреле в концерне заявили о планах в течение трех лет осуществить переход украинского оборонно-промышленного комплекса в производстве оружия на стандарты НАТО.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.