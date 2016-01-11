Минэкономразвития назвало причины падения промпроизводства в ноябре

Падение промышленного производства в Украине в ноябре 2015 года на 4,9% превысило ожидания в связи со сложной ситуацией в энергетическом комплексе (аварийное снижение мощностей атомных электростанций в связи с повреждением линий электропередач в Херсонской области), а также логистическими сложностями вследствие перманентных военных действий в Донецкой области.

Соответствующая оценка содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом в министерстве отметили, что позитивными для украинской промышленности факторами являются рост производства в металлургической, химической, добывающей и машиностроительной отраслях, макроэкономическая стабилизация и улучшение потребительских настроений.

Тем не менее, тормозят рост производства проблемы с доставкой сырья и готовой продукции железнодорожным транспортом из-за военных действий на востоке страны, а также высокая стоимость энергоносителей.

Кроме того, негативно влияют на показатели промышленного производства жесткая ценовая конкуренция на внешних рынках, а также дефицит внутреннего спроса.

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Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года замедлился до 4,9% с 5,0%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2015 года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года спад промпроизводства составил 14,4%.

По информации Госстата, в ноябре 2015 года рост производства в годовом выражении, к ноябрю 2014 года, зафиксирован в производстве автотранспортных средств – на 12,7%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,6%, производстве электрического оборудования – на 4,4%, машиностроения – на 4,1%, добыче каменного и бурого угля – на 2,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электронной и оптической продукции – на 13,8%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 10,8%.