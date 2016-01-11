"Укроборонпром" поможет модернизировать польские танки

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, намерен в ближайшее время начать поставку комплектующих для танков РТ-91 (аналог танка Т-72) для вооруженных сил Польши.

Как сообщила пресс-служба концерна, данные планы обсудили директор госпредприятия "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", входящего в состав "Укроборонпрома", Александр Пащенко и председатели Ассоциации оборонных предприятий Польши в ходе встречи в Варшаве.

"Уже после рождественских праздников на территории госпредприятия «Львовский бронетанковый завод», входящего в состав «Укроборонпрома», состоится встреча делегаций Украины и Польши. В ходе встречи польской стороне продемонстрируют работу установленного на танк Т-72 привода вертикали, а также предоставят все необходимые технические характеристики и выводы", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководство "Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" предложило польской стороне провести модернизацию истребителя МиГ-29.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укроборонпрома" заявило о планах совместно с польской компанией Huta Stalowa Wola в ближайшее время разработать два новых типа самоходных орудий на базе производимой в Украине бронетехники. Одним из проектов является создание 120-мм самоходного миномета на шасси БТР-4Е, а вторым - 155-мм самоходной гаубицы на базе шасси танка БМ "Оплот".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.