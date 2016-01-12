Фискальная служба инициирует банкротство Одесского НПЗ Курченко

Государственная фискальная служба Суворовского района Одессы инициирует банкротство Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего скандально известному бизнесмену Сергею Курченко и простаивающего уже более года.

Об этом говорится в материалах дела хозяйственного суда Одесской области.

Согласно документу, в конце декабря налоговая инспекция обратилась в суд с требованием возбудить дело о банкротстве предприятия.

В свою очередь суд отклонил просьбу налоговой из-за неправильного названия завода – «Лукойл Одесский нефтеперерабатывающий завод», тогда как, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предприятие носит официальное название "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года (спустя полтора года) снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной Сергею Курченко.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).