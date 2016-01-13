"Укроборонпром" на следующей неделе передаст ВСУ вторую партию беспилотников Spectator

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, на следующей неделе передаст Вооруженным силам Украины вторую партию беспилотных аппаратов Spectator, сообщил генеральный директор концерна Роман Романов.

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"В конце 2015 года мы передали в армию первые образцы беспилотников, а на следующей неделе наш завод "Меридиан" передаст уже серию беспилотников украинского производства. Это не один и не два образца", - сказал Романов, добавив, что после тестирования первых образцов концерн по просьбе военных доработал некоторые технические характеристики.

При этом точное количество беспилотников Романов не уточнил.

Как сообщал УНИАН, беспилотник Spectator был разработан студентами Киевского политехнического института и произведен на предприятии "Меридиан", входящем в состав "Укроборонпрома".

По данным "Укроборонпрома", данные беспилотники малозаметны из-за своих размеров. Электрическая силовая установка имеет низкий уровень шума. Максимальная высота беспилотников составляет 2 км, скорость - до 120 км/ч, а продолжительность непрерывного полета - до 2 часов. Беспилотник не предусматривает специальных требований к стартовой площадке и дополнительных устройств для взлета. Его можно дополнительно оснастить камерой дневного/ночного видения с 10-кратным зумом, тепловизионной и мультиспектральной камерами, фотокамерой высокого разрешения, датчиком радиационного фона и другим оборудованием.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.