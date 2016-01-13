Предприятия "Укроборонпрома" загружены менее чем на половину – гендиректор

Сообщил генеральный директор концерна Роман Романов. «На сегодня средняя загрузка наших предприятий составляет около 40%. Поэтому потенциал большинства предприятий просто не задействован. Из ста предприятий только два загружены на сто процентов», - сказал Романов.

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При этом Романов отметил, что полная загрузка заказами оборонных предприятий позволила бы увеличить военный экспорт и привлечь в Украину дополнительную валюту, а также создать дополнительные рабочие места.

Кроме того, гендиректор добавил, что оборонный заказ на 2016 год пока не принят, его утверждение ожидается в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 году руководство "Укроборонпрома" заявило о планах в ближайшее время совместно с польской компанией Huta Stalowa Wola разработать два новых типа самоходных орудий на базе производимой в Украине бронетехники. Одним из проектов является создание 120-мм самоходного миномета на шасси БТР-4Е, а вторым - 155-мм самоходной гаубицы на базе шасси танка БМ "Оплот". Кроме того, в следующем году концерн представит модернизированную РЛС "Кольчуга".