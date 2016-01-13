В Украине наладят серийное производство новой снайперской винтовки

Как сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов, винтовка была произведена предприятием "Укроборонсервис", которое входит в состав концерна.

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"Мы готовы передать военным данную винтовку полностью украинского производства. На сегодняшний день наши предприятия готовы обеспечить ее серийное производство. После сегодняшней презентации, мы передаем этот образец для испытаний и ждем заказ", - сообщил Романов.

По его словам, винтовка оснащена системой глушения звукового и визуального выхлопа, магазином на 5 или 10 патронов, планкой Пикатинни, а также оптическим прицелом, разработанным на предприятии концерна "Фотоприбор". Калибр винтовки - 7,62 мм, прицельная дальность - 1100-1200 м. От исходного варианта винтовки "Мосина" в модернизированном варианте остался ствол и затвор.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк". В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм. Кроме того, на предприятии был также разработан 120-мм миномет "Молот", который, по словам руководства концерна, в ходе испытаний получил высокую оценку от украинских военных. Также "Маяк" модернизировал танковый пулемет КТ-7,62, увеличив его скорострельность и прицельную дальность.