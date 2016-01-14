Новые бронетранспортеры БТР-3 и "Дозор" поступят в зону АТО в середине года

Новые бронеавтомобили "Дозор-Б" и современные бронетранспортеры БТР-3 поступят украинским военным в зону проведения Антитеррористической операции в середине 2016 года, сообщил в эфире "5 канала" генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов.

"Завод уже получил денежный ресурс для производства первой партии автомобилей "Дозор". Я надеюсь, что в первой половине 2016 эта техника будет на передовой, как собственно и БТР-3, который также принят на обеспечение. Минобороны уже их заказало, оплачена первая партия", - сказал Романов.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года руководство "Укроборонпрома" обвинило чиновников Минобороны в затягивании процесса принятия на вооружение новых образцов бронетехники, в частности "Дозоров" и БТР-3.

В конце 2015 года "Укроборонпром" презентовал 10 "Дозоров", а позже Министерство обороны подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав концерна, контракт на серийную поставку украинской армии данных бронеавтомобилей.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.