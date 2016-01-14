Автопроизводство в Украине в 2015 году сократилось в 3,5 раза

За 2015 год в Украине было произведено 8 244 автотранспортных средств, что на 71,3% меньше прошлогоднего результата, сообщает ZN.UA со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

По данным ассоциации, за год было выпущено легковых автомобилей - 5 654 штук (-78,2% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих автомобилей – 1 716 штук (-11,2%), автобусов – 874 штук (-0,5%).

Наибольший объем производства легковых автомобилей обеспечил запорожский автозавод, с конвейера которого с января по декабрь вышло 3 937 авто.

В производстве коммерческих автомобилей лидерскую позицию уверенно занял КрАЗ – 1 401 авто.

В автобусном дивизионе наилучший показатель у завода "Черкасский автобус" – 330 единиц.

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При этом в декабре 2015 года было произведено 1 292 легковых автомобиля или в 5 раз больше по сравнению с декабрем 2014 года.