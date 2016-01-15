"Укроборонпром" разработает план модернизации украинского фрегата "Гетман Сагайдачный"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, разработает технический проект для модернизации фрегата украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению концерна, соответствующий контракт был подписан между госпредприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящим в состав концерна, и Министерством обороны Украины.

"Планируется модернизировать технические средства корабля. Это позволит продлить срок его службы, улучшить боеспособность и повысить условия проживания и несения службы личным составом", - говорится в сообщении.

Также в концерне отметили, что фрегат "Гетман Сагайдачный" был передан в армию в 1993 году и является флагманом украинских ВМС.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации фрегата "Гетман Сагайдачный". По его словам, модернизация фрегата должна быть проведена до 2018 года.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.