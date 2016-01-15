ООО "Укрпрофмед" будет защищать деловую репутацию в суде - директор компании

14 января было распространено заявление народного депутата Оксаны Корчинской, которое не соответствует действительности и угрожает деловой репутации компании “Укрпрофмед”.

В обнародованном заявлении, изложенном на ресурсе Цензор.нет, речь идет о том, что компания “Укрпрофмед”, которая в 2011-2014 годах была генеральным подрядчиком строительства нового корпуса НДСБ “Охматдет”, приближена к семье бывшего президента Украины.

По словам Александра Яновского, “Укрпрофмед” работает на медицинском рынке с 2006 года. С 2009 занимается медицинским инжинирингом и разрабатывала проект нового корпуса НДСБ “Охматдет”. До последнего времени компания являлась генеральным подрядчиком строительства, а сегодня осуществляет авторский надзор.

“Не имели, не имеем и не планируем иметь отношение к никаким политикам, их родственникам или прислуге, бывших или нынешних. А любую клевету будем жестко пресекать в правовом поле”, - отмечает Александр Яновский.

До прекращения финансирования в 2013 году компания выполнила около 80% строительного объема работ, в том числе - все этажи нового корпуса. За время стройработ в 2011-2014 годах перед компанией образовалась задолженность в объеме 78 млн. грн, которая была погашена лишь в конце прошлого года.

“Несмотря на большую задолженность, которая совпала по времени с ростом инфляции и обесценением за этот период в 3 раза, мы никуда не исчезли со строительной площадки, продолжаем контролировать соблюдение проектной документации во время строительства и постоянно работаем над этим проектом. Это крупнейший медицинский проект независимой Украины. Этим проектом, как его авторы, мы очень гордимся”, - отметил Александр Яновский.

“Этот долг - зарплата рабочих, оплата электроэнергии, охрана стройплощадки за два года, не оплачены стройматериалы, долги субподрядным организациям и тому подобное”, - уточнил Александр Яновский.

По словам руководителя компании, объем выполненных работ и их стоимость за два года простоя строительства были несколько раз проверены и подтверждены многочисленными проверками.

“В 2014 году, когда в государстве сложилась непростая ситуация, мы не требовали возврата долга, согласились на отсрочку. Обратились за своим лишь в конце прошлого года, когда поняли, что есть свободные средства. Ведь в результате проведения нового тендера было сэкономлено около 90 млн. грн., а новый генподрядчик не успевает выполнить работы на весь объем финансирования на 2015 год. Мы считали, что это справедливо, поскольку в бюджете следующего года заложено лишь 395 млн грн. и понятно, что оплата за выполненные работы в 2016 или в 2017 году была бы не на пользу проекту”, - объясняет директор ООО «Укрпрофмед».