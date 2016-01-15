ЗАЗ в этом году не планирует производить легковые автомобили

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), дважды останавливавший производство в прошлом году, в 2016 году не планирует выпуск готовых легковых автомобилей, а намерен сосредоточиться на производстве машинокомплектов на экспорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАвто", которая владеет контрольным пакетом акций завода, со ссылкой на руководство корпорации.

"Что касается планов на текущий год, то на данный момент ЗАЗ планирует производить только машинокомплекты для предприятия General Motors в Египте, порядка 16 тысяч штук", - ответили в компании на вопрос о производственных планах на текущий год.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Запорожский автозавод (ЗАЗ) выпустил 3,937 тыс. единиц автотранспорта, что на 71% меньше, чем в 2014 году. При этом выпуск легковых автомобилей сократился на 71% - до 3,624 тыс. штук, коммерческих – на 27%, до 229 штук, а автобусов - вырос на 71%, до 84 единиц.

В целом производство автотранспорта в Украине в 2015 году сократилось в 3,5 раза – до 8,2 тыс. единиц.

В то же время, продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2015 года сократились вдвое - до 46,6 тыс. штук.

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Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАвто", которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов.