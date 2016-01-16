В Европе выросли продажи легковых автомобилей, достигнув показателей 2010 года

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии, в прошлом году продажи выросли на 9,2% - до 14,202 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период пять основных рынков показали рост. Так, регистрации автомобилей в Испании выросли на 20,9%, в Италии – на 15,8%, Франции – на 6,8%, Великобритании - на 6,3% и Германии – на 5,6%.

При этом в ассоциации отметили, что эти результаты только сейчас достигли уровня продаж в 2010 году.

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"Иными словами, тенденция положительная, но в абсолютном выражении объемы остаются низкими", - подчеркнули в ассоциации.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании по итогам 2015 года сократилась до 24,6% с 25,4%, а продажи выросли на 6,1% – до 3,377 млн автомобилей. При этом все бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи. В частности, Volkswagen - на 6,3%, Audi - на 5,7%, Skoda - на 6,1%, Seat - на 2,8 и Porsche - на 25,7%.

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Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в 2015 года увеличил продажи на 6,2% - до 1,448 млн единиц, а доля компании незначительно сократилась до 10,6%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, также увеличила продажи – на 9,2%, до 1,344 млн авто, доля компании сохранилась на прошлогоднем уровне – 9,7%.

Увеличили продажи также компании Ford – на 8,6%, BMW – на 12,4%, FCA – на 14,1%, Daimler – на 17,3% (в том числе бренд Mercedes – на 12,6% и Smart – на 71,2%), Opel Group – на 2,4%.

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Продажи японских автопроизводителей Toyota, Nissan и Mazda в Европе увеличились в прошлом месяце соответственно на 7,3%, 16,8% и 21,4%. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 11,4% и 8,9%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза по итогам 2014 года увеличились на 8,6% - до 9,056 млн единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в по итогам 2015 года сократились в два раза - до 46,6 тыс. штук.