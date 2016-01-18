"Укроборонпром" в 2016 году сосредоточится на производстве высокотехнологичных радаров

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, намерен в 2016 году сосредоточиться на серийном производстве новейших высокотехнологичных радаров для удовлетворения внутренних потребностей и поставок на экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба концерна со ссылкой на директора госпредприятия «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула.

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Согласно сообщению, на сегодняшний день «Укроборонпром» работает над восстановлением потенциала в области производства контрбатарейных радаров станций радиотехнической разведки для нужд Вооруженных сил Украины.

В пресс-службе отмечают, что для начала серийного производства новейших разработок в этой области требуется определенное время, чтобы подтвердить технические характеристики образцов, которые смогут полноценно выполнять свои функции наравне с уже известными в Украине американскими контрбатарейными радиолокационными станциями TPQ-36.

Также со ссылкой на директора «Спецтехноэкспорта» сообщается, что среди приоритетных направлений работы «Укроборонпрома» в текущем году – реанимация производства комплекса дальней радиотехнической разведки.

Павел Барбул сообщил, что «Спецтехноэкспорт» принимает активное участие в тендерах на поставку ряду стран высокотехнологичных сверхсовременных радиолокационных станций. Так, в прошлом году госпредприятие поставило радиолокационные станции украинского производства двум странам, что позволит профинансировать дальнейшие новейшие разработки в Украине.

«Речь идет об очень дорогих высокотехнологичных системах воздушного наблюдения стоимостью в несколько миллионов долларов. В Индонезии мы конкурируем в этой сфере с известными мировыми лидерами рынка, такими как Thales, Lockheed Martin», - цитирует Барбула пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборонные предприятия Украины в 2016 году будут полностью обеспечены заказами на производство новой техники для украинской армии.

Ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что загрузка концерна составляет всего 40%.

Согласно госбюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн соответственно.

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По словам главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, в оборонном заказе на 2016 год приоритетным направлением будет разработка и производство отечественных современных ракетных комплексов, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, а также новых образцов бронетанковой техники.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» - одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК «Укроборонпром». Предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. «Спецтехноэкспорт» тесно сотрудничает с отечественными предприятиями, научно-исследовательскими центрами, конструкторскими бюро, а также государственными и частными компаниями из более чем 30 стран мира.