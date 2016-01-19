Opel отвергает обвинения в изменении показателей выбросов вредных веществ

Как заявили в компании, концерн в рамках планового обслуживания автомобилей проводит работы, которые не имеют ничего общего с изменением показателей выбросов, передает kommersant.ru.

Читайте такжеБывший топ-менеджер Opel будет помогать спасать репутацию Volkswagen

«Opel отвергает обвинения в том, что дилерские центры компании модифицируют ПО в автомобилях Zafira с дизельным двигателем объемом 1,6 литра с целью изменения показателей выбросов этих машин. Указанная модификация ПО не имеет ничего общего с изменением показателей выбросов», - приводит Financial Times заявление автопроизводителя.

Напомним, Opel уличили в превышении показателя максимально возможного уровня вредных выхлопов в атмосферу. Кроме того, бельгийский телеканал VRT сообщил о возможных нарушениях и использовании незаконного программного обеспечения со стороны Opel.