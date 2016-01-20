В России заявили о возможных перебоях с сигаретами

Табачные компании могут столкнуться с перебоями с поставками сигарет, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на письмо российской ассоциации "Табакпром" вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

"Табачные компании могут столкнуться с перебоями с поставками сигарет. Чтобы усилить контроль за оборотом табачных изделий, правительство рассматривает возможность использования технологии "Почты России", которая предполагает нанесение RFID-меток на каждую упаковку сигарет. Затраты на ее эксплуатацию могут стоить отрасли минимум 7 миллиардов рублей (89 миллионов долларов) в год, что может привести к росту цен на сигареты",- говорится в сообщении.

В "Табакпроме" считают, что предлагаемая "Почтой России" система избыточна и "несет в себе серьезные риски нарушения работы всего табачного рынка", написали господину Дворковичу представители отрасли. В числе таких рисков они называют перебои с поставками продукции, нарушение ритмичности поступлений акцизов в бюджет и дополнительную необоснованную нагрузку на бизнес.

Отмечается, что табачные компании сравнивают систему "Почты России" с ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системой), действующей на алкогольном рынке. Ее введение в 2006 году на стадии производства привело к остановке заводов и отсутствию алкоголя на полках.

Затраты на нововведение для отрасли могут составить около семи миллиардов рублей в год, что, по мнению "Табакпрома", неизбежно вызовет рост цен на сигареты. Система учета производства и оборота табачной продукции должна начать действовать в России с 1 января 2017 года.

Использовать RFID-метки в тестовом режиме для отслеживания входящих международных писем "Почта России" начала в 2014 году.

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Росалкогольрегулирование обязало с 1 января 2016 года подключиться к ЕГАИС всех оптовых торговцев алкоголем, а с 1 июля данная норма распространится также на розничных продавцов. С июля 2016 года внедрить систему обязаны также российские пивовары (кроме предприятий с объемом производства менее 300 тысяч декалитров в год). Многие представители отрасли ожидали перебоев с поставками алкоголя в связи с внедрением новой системы.