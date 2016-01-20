Абромавичус: Минэкономразвития выиграло все суды по банкротству "Укрбурштына"

Высший хозяйственный суд отказал кредиторам государственной компании “Укрбурштын” в возобновлении процедуры банкротства предприятия, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

“Немножко позитива. Наша команда выиграла все суды по банкротству “Укрбурштына”! Вчера точку поставил Высший хозсуд. Перезапускаем компанию”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 октября государственное предприятие «Укрбурштын» по решению Ривненского хозяйственного суда вернулось под контроль государства после того, как на протяжении многих лет находилось в стадии банкротства и управлялось лицами, приближенными к кредиторам предприятия.

Генеральный директор госкомпании «Украинские полиметаллы» Константин Лисничий заявлял, что кредиторы «Укрбурштына» (дочернее предприятие «Украинских полиметаллов») препятствуют возобновлению его нормальной работы и прекращению процедуры банкротства, отказываясь получить 4,2 млн грн суммы долга от госпредприятия.

При этом ранее руководство государственной компании «Укрбурштын» в лице санатора предприятия Елены Левкович, а также представители комитета кредиторов проигнорировали совещание по нормализации работы предприятия, погашению задолженности и реформированию отрасли добычи янтаря.

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Справка УНИАН. Государственная акционерная компания "Украинские полиметаллы" находится под управлением Министерства экономического развития и торговли. В настоящее время компании принадлежат дочернее предприятие "Укрбурштын" и предприятие “Закарпатполиметаллы”, в собственности которого находится Мужиевское месторождение золота (Закарпатская обл.).