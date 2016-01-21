Из России за год ушли более 400 немецких компаний

В России в 2015 году число компаний с германским участием, а также их филиалов и представительств сократилось на 7%.

Об этом сообщила Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП), пишет «Немецкая волна».

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, в 2014 году в России было зарегистрировано 6 тысяч компаний с немецким капиталом, а в 2015 году их численность составила 5 583, то есть более чем на 400 меньше.

При этом если число юридических лиц с немецким участием сократилось лишь на 4,6%, то количество филиалов и представительств германских компаний - почти на 24%.

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Эксперты Германско-Российской ВТП считают, что такое резкое снижение может быть связано с новым порядком перерегистрации представительств и филиалов, который вступил в силу 1 января 2015 года и привел к "серьезным процедурным сложностям и необоснованным отказам".

Вместе с тем в качестве главных причин сокращения числа филиалов и представительств немецких компаний Германо-российская ВТП называет ухудшение экономической ситуации в России в 2014-2015 годах и сильную девальвацию рубля, которая снизила покупательскую способность российских клиентов.