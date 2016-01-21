Спад промпроизводства в Украине за год ускорился до 13,4%

Спад промышленного производства в Украине в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года замедлился до 2,1% с 4,9%, зафиксированных месяцем ранее (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года).

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2015 года, промпроизводство в декабре выросло на 1% после падения на 1,7% в ноябре к октябрю.

По информации Госстата, рост производства в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 7,1%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,2%, в машиностроении – на 5,8%, в фармацевтике – на 5,1%, в добыче металлических руд – на 5%, в добыче каменного и бурого угля – на 2,8%.

В годовом выражении, за январь-декабрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост производства не зафиксирован ни в одной из отраслей экономики.

Наибольшее падение производства в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года зафиксировано в поставке электроэнергии, газа и пара – на 10,9%, в химической промышленности – на 8,5%, в текстильном производстве – на 7,4%, в пищевой промышленности – на 7,3%, в добыче сырой нефти и природного газа – на 6,4%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 38,1%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 21,9%, в металлургии – на 16,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеМинфин ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам года до 12%Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года замедлился до 4,9% с 5,0%, зафиксированных месяцем ранее.

За январь-ноябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года спад промпроизводства составил 14,4%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году – на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.