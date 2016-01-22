Шесть оборонных предприятий остановили работу на территории "ЛНР"

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что на территории, подконтрольной террористической организации "ЛНР", фиксируется практически полная остановка шести основных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"На территории, подконтрольной "ЛНР", фиксируется практически полная остановка 6-ти основных предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в данных районах, - ОАО "Луганский патронный завод" (производство патронов), ГП "Луганский авиационный завод" (капитальный ремонт авиационной техники), ОАО "Юность" (производство электромагнитных реле), ОАО "Первомайский механический завод" (производство авиационных гидросистем), ГП "Центральное конструкторское бюро машиностроения "Донецк" (изготовление спецтехнологического оборудования), Химическое казенное предприятие им.Г.И.Петровского (производство и утилизация промышленных взрывоопасных веществ)", - сообщил Тымчук.

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Он добавил, что некоторые производства ("Луганский патронный завод") в последнее время получали заказы от террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", однако и эти небольшие по объемам заказы не оплачивались.

"Одновременно значительная часть оборудования данных предприятий вывезена в РФ", - отметил он.