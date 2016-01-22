"Нафтогаз" снижает цены на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 февраля 2016 года снижает цены на природный газ для промышленных потребителей в среднем на 2%, говорится в сообщении компании.

«Ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Уровни конечных цен для указанных категорий потребителей составляют от 7354 до 8366 грн за тыс. куб. м (с учетом тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам и НДС), в зависимости от условий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в энергетики права на установление цен на природный газ для промышленности.