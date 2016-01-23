Украина и США будут реализовывать совместные проекты в сфере производства вооружения

Об этом шла речь на встрече представителей государственного концерна «Укроборонпром» с делегацией США, возглавляемой заместителем государственного секретаря США Фрэнком Роузом.

Читайте также"Укроборонпром" в 2016 году сосредоточится на производстве высокотехнологичных радаров«Американская сторона готова содействовать процессам развития Украины и надеется на ее успех», - подчеркнул Роуз, добавив, что они отмечают качественные положительные изменения в работе «Укроборонпрома».

Представители Украины и США обсудили возможности передачи технологий и производственных линий, совместной научно-исследовательской работы, разработки и внедрения новых технологий в производстве.

В госконцерне напомнили, что летом 2015 года делегация «Укроборонпрома» приняла участие в Первом американо-украинском бизнес-форуме. Сотрудники концерна встретились с представителями ряда американских оборонных и инвестиционных компаний.