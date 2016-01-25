Китай сокращает производство стали и добычу угля

Китайское правительство планирует в ближайшее время сократить мощности по производству стали на 100-150 млн тонн, а также "в сравнительно больших масштабах" сократить угледобывающие мощности.

Как пишет в понедельник газета "Жэньминь жибао", об этом говорилось на заседании Госсовета КНР, передает ТАСС.

"Используя опыт сокращения мощностей по производству стали на 90 млн тонн, которого удалось достичь в последние годы после вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, следует еще сократить на 100-150 млн тонн мощности по производству нерафинированной стали, а также в сравнительно больших масштабах сократить угледобывающие мощности", - цитирует газета информационное сообщение Госсовета.

Основными критериями сокращения производственных мощностей должна стать степень их соответствия современным нормам безопасности производства, экологии, качества, энергопотребления. Предприятия должны будут сокращать производственные мощности путем вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, слияния с другими компаниями, перепрофилирования производств, переноса мощностей за рубеж.

На заседании Госсовета также отмечалась необходимость строгого контроля за вводом новых мощностей по производству стали. "Необходимо строго контролировать выполнение решения от 2013 года по приостановке новых проектов по наращиванию производства стали", - говорится в сообщении.

В 2015 году производство стали в Китае сократилось впервые за 34 года. В прошлом году Китай произвел 804 млн тонн стали, что на 2,3% меньше, чем в 2014 году.

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Промышленность в Китае в настоящее время испытывает проблемы, вызванные избытком мощностей в ряде отраслей и общим замедлением роста экономики страны. О необходимости снижения производства в некоторых сферах неоднократно говорили власти страны. "Сталелитейный и угольный секторы должны быть в числе первых в деле сокращения избыточных мощностей, снижения издержек и повышения эффективности", - заявил 20 января премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

По данным газеты "Цзинцзи цанькао бао", Китай будет выделять по 100 млрд юаней ($15,25 млрд ) в год на протяжении 4-5 лет на сокращение избыточных производственных мощностей. Общая сумма выделяемых средств таким образом составит от 400 до 500 млрд юаней ($61-76 млрд ). Финансы будут направлены в основном на решение проблем, связанных с высвобождением рабочей силы.

По оценкам экспертов, только в угольной промышленности придется уволить или перенаправить на другую работу около 1,8 млн человек. Производство угля при этом снизится на 360 млн тонн. Ранее аналитики крупной китайской инвесткомпании China International Capital Corporation заявляли, что из-за сокращения производства в КНР в ближайшие годы до 3 млн человек могут лишиться работы.