Промпроизводство в России упало впервые с 2009 года

Годовой объем промышленного производства в России в 2015 году сократился на 3,4%, что стало первым его падением после пяти лет роста, следует из материалов Росстата, сообщает РБК.

Индекс промышленного производства в 2015 году падал в течение всех месяцев за исключением января, при этом к концу года замедлившееся было осенью сокращение объемов продукции промышленности вновь ускорилось. В декабре 2015 года объем производства сократился в годовом исчислении на 4,5%.

Для сравнения, за 2014 год общий объем промышленного производства в России вырос на 1,7%.

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Наибольшими темпами в 2015 году сокращали выпуск продукции предприятия, относящиеся к сфере обрабатывающей промышленности. Объем их производства за год снизился на 5,4%, за декабрь минувшего года — на 6,1%.

Третий год подряд продолжает сокращаться производство и распределение электроэнергии, газа и воды: за 2015 год оно сократилось на 1,6% (в 2014-м — на 0,1%, в 2013-м — на 2,5%).

Предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, удалось в 2015 году нарастить объемы производства, однако прирост оказался куда скромнее, чем в предыдущие годы (0,3% против 1,4% в 2014 году и 1,1% в 2013-м). При этом добыча строительных нерудных материалов упала сразу на 9,9%, в то время как добыча угля увеличилась на 4,5%.

Эмбарго на ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из США, ЕС и некоторых их союзников привело к росту выпуска пищевых продуктов. Так, производство сыров и сырных продуктов в 2015 году увеличилось сразу на 17,1%, до 581 тыс. тонн; говядины, свинины и субпродуктов — на 13%, до 2,2 млн тонн; производство мяса птицы и субпродуктов — на 9,6%, до 4,3 млн тонн; рыбы, рыбных консервов и т.д. — на 3,5%, до 3,8 млн тонн.

В то же время производство водки, по данным Росстата, сократилось на 4%, до 639 млн литров, фруктовых и овощных соков — на 29,5%.

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Ранее исследование компании Markit показало, что в декабре 2015 года индекс деловой активности (PMI) в российской промышленности рухнул до 48,7 пункта, что свидетельствует о новом спаде активности в российской промышленности.