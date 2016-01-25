Украина за год сократила производство стали почти на 16%, но сохранила 10-е место в рейтинге

Украинские металлурги по итогам 2015 года сократили производство стали на 15,6% по сравнению с 2014 годом - до 22,9 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

В отчете ассоциации за 2015 год лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 803,8 млн тонн (снижение по сравнению с 2014 годом на 2,3%). Далее следуют: Япония (105,2 млн тонн, -5%), Индия (89,6 млн тонн, +2,6%), США (78,9 млн тонн, -10,5%), Россия (71,1 млн тонн, -0,5%), Южная Корея (69,7 млн тонн, -2,6%), Германия (42,7 млн тонн, -0,6%), Бразилия (33,2 млн тонн, -1,9%) и Турция (31,5 млн тонн, -7,4%).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом 66 стран, входящих в рейтинг WSA, уменьшили производство стали в целом на 2,8% - до 1,623 млрд тонн.

Кроме того, сообщается, что Украина в декабре прошлого года также осталась на 10-й строчке мирового рейтинга производителей стали с показателем 1,9 млн тонн. При этом, по сравнению с декабрем 2014 года, производство стали в стране в этом месяце снизилось на 0,2%.

Согласно сообщению, по итогам декабря 2015 года позиции лидера также удерживал Китай с показателем 64,4 млн тонн (снижение на 5,2% к декабрю 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 млн тонн, -4,5%), Индия (7,3 млн тонн, -2,4%), США (6 млн тонн, -16,3%), Россия (5,950 млн тонн, -3,3%), Южная Корея (5,9 млн тонн, +2,1%), Германия (3 млн тонн, -8,3%), Турция (2,7 млн тонн, -1,6%), Бразилия (2,5 млн тонн, -6,1%).

В целом в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2014 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, уменьшили производство стали на 5,7% - до 126,7 млн тонн.

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Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.