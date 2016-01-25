Украина до сих пор снабжает сырьем завод Фирташа в оккупированном Крыму - СМИ

Производственное объединение "Титан" в оккупированном Крыму продолжает получать ильменитовое сырье с материковой части Украины, сообщает BSNews.

"Ильменит поступает в Крым с Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) по железной дороге через Харьков, далее транспортируется в Новороссийск и паромом в Крым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что готовая продукция – двуокись титана – отправляется на экспорт в страны юго-восточной Азии морским путем через Новороссийск, где получает штамп "сделано в России".