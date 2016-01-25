"Метинвест" Ахметова из-за низких цен на сталь сократит до трети админперсонала

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа «Метинвест» запланировала в 2016 году сокращение до 30% сотрудников административного аппарата в связи с неопределенной ситуацией на мировых рынках стали, сопровождающейся значительным снижением мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, а также уменьшением спроса.

Об этом на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе «Метинвеста».

«В целом административный аппарат группы будет сокращен до 30%», - отметили в группе.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что «Метинвест» продлил введенный в ноябре 2015 года режим снижения расходов, который предполагает сокращение рабочего дня админперсонала на 20% с пропорциональным снижением заработных плат. Изначально режим вводился на 2 месяца.

«Метинвест» продолжает мероприятия по оптимизации административных затрат, которые включают в себе перевод административного персонала на неполную рабочую неделю и вывод в простой персонала незагруженных предприятий», - уточнили в компании.

Также сообщается, что для оптимизации расходов в «Метинвесте» действует мораторий на корпоративные мероприятия, отменены внешние тренинги, приостановлены программы медицинского страхования для админперсонала.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля прошлого года компания «Метинвест» заявила о техническом дефолте, при этом в конце июня согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 млрд долл.

В январе-сентябре 2015 года компания сократила показатель EBITDA в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 813 млн долл. За это же время выручка «Метинвеста» сократилась на 36% - до 5,397 млрд долл.

По словам главы компании Юрия Рыженкова, «Метинвест» по итогам 2015 года впервые получит убыток, тогда как на протяжении многих лет компания получала прибыль.

В ноябре 2015 года «Метинвест» принял решение о сокращении рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали, которая привела к снижению производства на предприятиях компании. При этом в ноябре компания получила отрицательный показатель EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в размере 4 млн долл., тогда как в октябре показатель был положительным и составлял 2 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

«Метинвест» в 2014 году сократил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. По итогам 6 месяцев 2015 года компания впервые за свою историю получила убыток, размер которого составил 166 млн долл.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).