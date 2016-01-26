Прибыль Hyundai стала минимальной за пять лет

Южнокорейская Hyundai Motor сообщила о падении прибыли восьмой квартал подряд, поскольку компании пришлось увеличить скидки, чтобы оживить продажи в США, а спрос на автомобили на развивающихся рынках перестал расти.

Hyundai, пятый в мире автопроизводитель наряду с аффилированной Kia Motors Corp, сообщил о падении чистой прибыли в октябре-декабре до 1,63 триллиона вон ($1,36 миллиарда) с 1,66 триллиона вон годом ранее.

Этот результат совпал с прогнозом аналитиков, которые, в среднем, ожидали прибыли в размере 1,6 триллиона вон, пишет Рейтер.

Автопроизводитель расширил товарно-материальные запасы и активно применял меры стимулирования продаж в четвёртом квартале, поскольку увеличил производство в конце года для компенсации спада ежегодных продаж, полагают аналитики.

Операционная прибыль за четвёртый квартал упала на 19 процентов до 1,52 триллиона вон, сообщила компания, в то время как выручка выросла на 5 процентов до 24,76 триллиона вон.

Годовая прибыль автоконцерна за 2015 год стала самой низкой за пять лет - $5,3 млрд (снизилась на 13%).

Компания предупредила, что перспективы на 2016 год также остаются туманными.

"Мы ожидаем, что неопределённость, окружающая глобальный авторынок, сохранится и в этом году",- сказал Hyundai в заявлении.