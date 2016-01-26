"Укроборонпром" начал серийные поставки беспилотников украинским военным

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, сегодня начал серийные поставки отечественных беспилотных аппаратов Spectator для нужд Минобороны.

Как передает корреспондент УНИАН, первый беспилотный комплекс, который состоит из трех беспилотников и системы управления, был передан на предприятии-производителе "Меридиан", входящем в состав "Укроборонпрома".

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Передача состоялась в присутствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, генерального директора госконцерна Романа Романова, представителей Минобороны, а также ученых Киевского политехнического института, которые занимались разработкой беспилотника.

По информации представителей концерна, всего в ближайшее время будет передано пять таких беспилотных комплексов.

По данным "Укроборонпрома", данные беспилотники малозаметны из-за своих размеров. Электрическая силовая установка имеет низкий уровень шума. Максимальная высота беспилотников составляет 2 км, скорость - до 120 км/ч, а продолжительность непрерывного полета - до 2 часов. Беспилотник не предусматривает специальных требований к стартовой площадке и дополнительных устройств для взлета. Его можно дополнительно оснастить камерой дневного/ночного видения с 10-кратным зумом, тепловизионной и мультиспектральной камерами, фотокамерой высокого разрешения, датчиком радиационного фона и другим оборудованием.