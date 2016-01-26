Яресько назвала плюсы и минусы падения цен на сырьевых рынках

Министерство финансов Украины готово пересмотреть макропоказатели развития экономики Украины в связи с изменениями, имеющими место на ключевых товарных рынках, включая рынок нефти и нефтепродуктов, а также металлургии и агропродукции.

Об этом в ходе брифинга сказала министр финансов Наталья Яресько.

«Отрабатываем вместе с Минэкономразвития, с НБУ и МВФ наше видение по макроэкономическим изменениям. Изменение цены на нефть, это большой плюс. Но мы видим также падение цен по металлургии и по агропродукции - это минус для Украины. Мы это все обсчитываем, будем готовиться к пересмотру. Сейчас мы в процессе», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины на текущий момент рассматривает оптимистический сценарий развития экономики, согласно которому рост ВВП составит 2% при инфляции 12%. Аналогичные прогнозы выдал ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд. Прогноз роста в 2,9% называли и эксперты, мнение которых сформировало консенсус-прогноз на 2016 год, подготовленный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Вместе с тем, Всемирный банк и ключевые мировые рейтинговые агентства более пессимистичны. Они убеждены, что рост экономики Украины на фоне войны на востоке и падения цен на основных для нашей страны товарных рынках не превысит 1% по итогам 2016 года.