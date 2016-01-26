Кабмин ликвидировал авиастроительный концерн "Антонов"

Кабинет министров Украины принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Правительство приняло постановление о ликвидации Государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с отсутствием участников, поскольку три предприятия, которые составляли концерн, в течение марта и июня 2015 года вышли из его состава и были переданы в Государственный концерн "Укроборонпром", - сообщили в ведомстве и отметили, что данное решение привело ситуацию в соответствие с действующим законодательством.

Согласно сообщению, Кабмин также поручил Минэкономразвития создать ликвидационную комиссию и организовать окончательную ликвидацию концерна.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации".

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 9 месяцев 2015 года "Антонов" увеличил чистую прибыль более чем в 8 раз - до 274 миллионов гривень.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.