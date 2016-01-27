Apple: продажи iPhone растут хуже, чем когда либо - BBC
В Apple сообщили, что рост продаж смартфонов iPhone был самым низким со времени, когда продукт запустили в 2007 году.
Американский технологический гигант также ожидает дальнейшего спада спроса в этом году, сообщает BBC Украина.
В первом финансовом квартале компания продала 74,8 миллиона смартфонов по всему миру. За тот же период прошлого года - 74,5 миллиона.
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По прогнозам Apple, прибыль в следующем квартале будет колебаться между 50 и 53 миллиардами долларов, хотя в 2014-м за то же время компания заработала 58 миллиардов.
Это будет означать первое снижение прибыли от продаж iPhone со времени их появления на рынке.
Несмотря на то, что компания не оправдала ожидания аналитиков - продать смартфонов на 75 миллионов - это все равно был рекордный квартал для Apple.
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Ее чистая прибыль за три последних месяца по состоянию на 26 декабря 2015-го превысила 18 миллиардов. 68% этой суммы обеспечили iPhone.