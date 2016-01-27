Toyota снова признана мировым лидером по количеству проданных автомобилей

В 2015 году японский концерн Toyota вместе со своими подразделениями Hino и Daihatsu реализовал 10,15 млн машин - на 0,8% меньше, чем в 2014 году, но закрепил за собой титул мирового лидера по продажам авто, передает Bloomberg.

У Volkswagen продажи сократились на 2% — до 9,9 млн автомобилей, американского концерна General Motors выросли на 0,2% — до 9,8 млн машин.

Читайте такжеToyota снова отзывает 1,6 миллиона авто в Японии из-за травмированного пассажираКак сообщал УНИАН, крупнейший автоконцерн в мире - японская корпорация Toyota Motor предполагает к 2050 году практически полностью прекратить производство и продажу бензиновых автомобилей и полностью перейти на выпуск гибридных авто и машин на топливных элементах.

Toyota пообещала, что будет всячески продвигать эту идею и постарается убедить правительство, другие компании и все заинтересованные стороны в необходимости подобной инициативы, которая к 2050 г. может привести к 90-процентному сокращению выбросов по сравнению с уровнем 2010 г.

Компания также отметила, что к 2020 г. количество проданных ею гибридных авто может достичь 15 млн - это вдвое больше, чем сейчас реализовано по всему миру. В 2014 г. доля гибридных авто в продажах Toyota уже составила свыше 40%.