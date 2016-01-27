Завод корпорации "Роснано" - гордости России - признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом принадлежащий "Роснано" завод "Энергетические решения" (ранее – "Лиотех") и ввел процедуру наблюдения на пять месяцев, сообщает Slon.ru.

"На банкротство завода подавали новосибирская и барнаульская компания, дела объединили в одно производство, а затем в него вступили еще два кредитора. Общий объем требований превышает 8,6 миллиона рублей (105 тысяч долларов). Ранее у ЭР уже отсудили около 4 миллионов рублей (48 тысяч долларов), еще по трем искам завод заключил мировое соглашение", - говорится в сообщении.

В "Роснано", как передает "Коммерсантъ", понадеялись, что "во время процедуры наблюдения завершится разработка новых, более востребованных рынком решений в таких перспективных сегментах накопителей энергии в здравоохранении, энергетике, ЖКХ и оборонной отрасли, которые помогут предприятию выйти из кризиса".

Отмечается, что в 2015 году этот же суд постановил взыскать с завода почти полмиллиарда рублей (6,1 миллиона долларов), полученных в качестве государственной поддержки, в пользу правительства Новосибирской области.

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Завод, открытый в 2011 году, изначально был совместным проектом с китайской Thunder Sky Group, но в 2013 году иностранцы вышли из проекта. Общий объем инвестиций составил 14,8 миллиарда рублей (180 миллионов долларов). На сайте "Роснано" ЭР называют крупнейшим в мире заводом по производству литий-ионных аккумуляторов.

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Издание отмечает, что завод так и не вышел на проектную мощность.