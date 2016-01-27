Турция больше не обвиняет Украину в демпинге металлопроката

Турция по результатам проведенного расследования сняла с Украины обвинения в демпинге на рынке металлопроката, касающиеся "Запорожстали" и ММК им. Ильича, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом странами, которые продавали товар по демпинговым ценам на территории Турции, были признаны Китай (уровень демпинга от 15,47% до 18,01%), Россия (от 9,42% до 13,66%), Словакия (7,02%) и Япония (от 6,95% до 7,92%).

На данный момент Министерство экономики Турции ожидает комментариев от заинтересованных сторон для окончательного утверждения результатов расследования.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году, в связи с мировыми тенденциями снижения цен на металлургическое сырье и готовую продукцию на мировых рынках, сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 38% по сравнению с 2014 годом - до 8,082 миллиарда долларов с 12,929 миллиарда долларов.