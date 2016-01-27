"Укроборонпром" и КБ "Южное" реализуют проект нового ракетного комплекса "Сапсан"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, и конструкторское бюро "Южное" совместно реализуют проект ракетного комплекса "Сапсан", который был заморожен руководством Министерства обороны Украины в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"Все, что зависит от "Укроборонпрома", по программе "Сапсан" реализуется в полном объеме и будет выполнено в срок. Работа над проектом ведется уже достаточно продолжительный период", - сказал Романов.

Как сообщал УНИАН, разработка нового оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" была начата еще в 2006 году, а начало серийного производства запланировалось на 2015 год. В 2013 году программа была заморожена экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым по причине неэффективного использования бюджетных средств. Согласно проектной документации, на реализацию проекта "Сапсан" необходимо около 3,7 млрд грн.

В конце 2015 года высшее руководство страны заявило, что в оборонном заказе на 2016 год приоритет будет предоставляться разработке и производству отечественных современных ракетных комплексов, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, а также новых образцов бронетанковой техники.

Кроме того, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в Украине уже идет разработка нового проекта, превышающего характеристики "Сапсана".

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Справка УНИАН. "Сапсан" — проект многофункционального ракетного комплекса, в котором в качестве средств поражения предполагается использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Разработан конструкторским бюро «Южное» совместно с Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова. Ориентировочная дальность ракеты – от 50 км до 480 км.