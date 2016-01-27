Турция начнет собственное производство танков нового поколения в 2017 году

Заявка компании включает в себя производство первой партии из 250 танков и интегрированной логистической поддержки программы, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Defense News.

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Компания заявила о завершении производства прототипов Altay, которые сейчас проходят все необходимые испытания.

Турецкие чиновники заявили, что серийное производство танков Altay начнется в 2017 году.

В ближайшее время власти Турции намерены объявить тендер на серийное производство танков Altay. В нем, кроме компании-разработчика Otokar, также намерены принять участие BMC и FNSS, специализирующихся на выпуске бронированных машин.

Турецкие официальные лица заявили, что Пакистан, Саудовская Аравия и некоторые другие страны Персидского залива проявляют большой интерес к новому танку.