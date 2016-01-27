Евразийский союз вводит антидемпинговую пошлину на трубы из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган Евразийского экономического союза России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии) приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские бесшовные нержавеющие трубы диаметром до 426 мм сроком на 5 лет в размере 18,96% от таможенной стоимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Отмечается, что для ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» и ООО «Интерпайп Нико Тьюб» устанавливается пошлина в размере 4,32% от таможенной стоимости.

«За период с 2011 по 2014 год общий объем импорта труб из коррозионностойкой стали в страны Евразийского экономического союза упал на 28,7%. В то же время объем импортных поставок таких труб из Украины вырос на 15,9%, что привело к росту доли таких поставок в общем объеме импорта более чем в полтора раза: с 33,2% в 2011 году до 54% в 2014 году», - говорится в сообщении.

Утверждается, что в тот же период цена украинских нержавеющих труб снизилась на 9,1%, хотя цены на такие трубы из третьих стран, напротив, демонстрировали рост на 20,5%. В ходе тендеров на поставку бесшовных нержавеющих труб в страны Союза ценовое занижение со стороны украинских производителей в 2014 году достигало 29,33%, в 2015 году среднее ценовое занижение по сопоставимым товарам со стороны украинских производителей составило порядка 13%.

Установленный в ходе расследования размер демпинговой маржи составил 18,96%.

Под ценовым давлением со стороны демпингового импорта нержавеющих труб из Украины в 2011-2014 годах средневзвешенная отпускная цена производителей из стран ЕАЭС снизилась на 2,5% при одновременном росте средневзвешенной себестоимости на 5,7%. Это привело к резкому снижению рентабельности продаж до крайне низкого уровня ‑ в 4,9 раза ниже показателя рентабельности 2011 года и в 6 раз ниже показателя рентабельности 2013 года. Прибыль производителей стран ЕАЭС от продажи бесшовных нержавеющих труб с 2011 по 2014 год упала на 73,9 %.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.