Российский "АвтоВАЗ" снижает зарплаты сотрудникам на 20% и готовит новые сокращения

"АвтоВАЗ" снизит зарплаты сотрудникам на 20%, передает корреспондент Газеты.ru со ссылкой на пресс-конференцию.

"Данное решение связано с тем, что с 15-го февраля тольяттинский автогигант "АвтоВАЗ" переходит на четырехдневный график работы", - говорится в сообщении.

"Заработная плата будет снижена на 20% с 15-го февраля. Уже в настоящее время порядка 3 тысяч сотрудников переведены на социальные работы", - заявил президент предприятия Бу Андерссон.

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Ранее министр труда РФ Максим Топилин сказал, что на "АвтоВАЗе" в текущем году могут сократить до 2 тысяч человек, но это будут плановые сокращения.

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Как сообщалось, в 2015 году российские дилеры "АвтоВАЗа" продали 269 тысяч автомобилей Lada, примерно на 30% меньше, чем в 2014 году. В 2014 году компания реализовала около 387 тысяч автомобилей Lada.