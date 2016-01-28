Суд отобрал у Фирташа почти 100 гектаров месторождений в Житомирской области

Суд признал противоправным и отменил решение Житомирского областного совета от 28 мая 2015 года, которым у государственного лесхоза было изъято четыре участка общей площадью 95 га в пользу ООО "Межиреченский горно-обогатительный комбинат", сообщают Наши деньги со ссылкой на постановление Житомирского апелляционного административного суда от 13 января.

"Суд указал, что облсовет нарушил законодательство, ведь предоставила фирме возможность получить в пользование лесохозяйственные земли без согласования с Кабмином. Между тем, фактически на изъятие земельных участков лесохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых распоряжением Кабмина от 10.04.2008 №610 наложен мораторий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Житомирский облсовет нарушил и процедуру изъятия участков. Ведь для этого она должна была принять решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства на изъятие участков, затем утвердить его и изъять в пользу фирмы.

"28 мая 2015 года Житомирского облсовет с согласия "Красноармейского лесхоза" и "Житомироблагролеса" предоставила разрешение на уменьшение на 95 гектаров площади, находящейся в пользовании ГП "Красноармейский лесхоз АПК", для нужд, связанных с пользованием недрами фирмой "Межиреченский горно-обогатительный комбинат", - сообщает издание.

19 июня "Красноармейский лесхоз" нотариально удостоверил заявление-согласие на изъятие участков. Они расположены на территории Фасовского и Ягодинского сельских советов Житомирской области.

Читайте такжеУкраина до сих пор снабжает сырьем завод Фирташа в оккупированном Крыму - СМИ

"Красноармейский лесхоз" возглавляет депутат Черновоармійської райсовета Петр Курильчук. Это предприятие входит в состав Житомирского областного коммунального агролісогосподарського предприятия "Житомироблагроліс" Житомирского областного совета.

"Житомироблагролес" возглавляет депутат Житомирского облсовета от ВО "Батькивщина" Игорь Рыбинский. Он является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Читайте такжеСуд отменил арест активов химического завода Фирташа

"Межиреченский горно-обогатительный комбинат" входит в состав Group DF Дмитрия Фирташа и находится в Иршанске Житомирской области, вместе с еще двумя предприятиями группы – "Иршанским ГОК" и "Валки-Ильменит".