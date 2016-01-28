"Укроборонпром" отсрочил поставку танков "Оплот" в Таиланд

Отправка третьей партии танков "Оплот", новейшей разработки украинской бронетанковой отрасли, по контракту с Таиландом, которую госконцерн "Укроборонпром" планировал осуществить до конца 2015 год, в очередной раз отсрочена.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"По третьей партии "Оплотов" - отсрочена поставка буквально на ближайший период 2016 года", - сказал он.

Романов также отметил, что концерн готов обеспечить данной техникой украинскую армию, в случае наличия "Оплотов" в гособоронзаказе на 2016 год.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложностях производства танков "Оплот".

В частности, согласно озвученным планам, поставка третьей партии танков "Оплот" в Таиланд должна была состояться до конца 2015 года. Но уже в декабре 2015 года в иностранных СМИ появилась информация о намерении таиландских властей из-за срывов сроков поставок заменить украинский танк аналогичными экземплярами из России и Китая. Представители "Укроборонпрома" назвали ее ложной и проплаченной конкурентами. Позже, в начале 2016 года, представители вооруженных сил Королевства Таиланд провели инспекцию производственных мощностей завода, а также уже изготовленных "Оплотов" и их непосредственное производство. По данным концерна, представители таиландской стороны отметили, что "предприятие увеличивает производственные мощности, происходит постепенная модернизация и переоснащение станочного парка".

В июне 2015 года руководство "Укроборонпрома" за срыв производственных планов уволило руководителя "Завода им. Малышева", занимающегося производством танков "Оплот". В концерне также сообщили, что из-за нехватки собственных мощностей для производства танков "Оплот" привлекаются частные предприятия.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку из 5 танков.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно отмечало, что "Оплот" выгоднее экспортировать, чем использовать в АТО, а полученные средства позволят модернизировать имеющуюся на складах технику.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.