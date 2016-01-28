ЕС введет пошлины для российских и китайских металлургов

Еврокомиссия введет предварительные пошлины против поставщиков холоднокатаного проката из России в размере до 26%, пока идет антидемпинговые расследование.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с планами европейского регулятора.

Пошлины также будут введены против китайской продукции, но значительно ниже - около 16%.

Расследование импорта холоднокатаного проката из России и Китая было начато в апреле прошлого года по жалобе объединения европейских металлургов Eurofer.

В декабре Еврокомиссия выдала распоряжение таможенным органам регистрировать все объемы российского и китайского импорта этой продукции.

Основными российскими экспортерами холоднокатаного проката являются Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат и Магнитогорский металлургический комбинат.

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Ранее, 22 января, штрафные пошлины в отношении российской стали ввела Турция. Министерство экономики страны установило пошлину на горячекатаный плоский прокат Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова (ставка 13,7%), «Северстали» (12,4%) и НЛМК (9,4%). В совокупном турецком импорте горячего проката на долю российской стали приходится 19,2% (825 тыс. тонн).