Абромавичус о свободной торговле с ЕС: нам нужны не квоты, а многомиллиардные инвестиции

Украине для полного использования преференций зоны свободной торговли с Евросоюзом, вступившей в силу 1 января, нужны многомиллиардные инвестиции, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"Можно говорить: квоты (для украинской продукции - УНИАН) увеличили на 50% - значит, Европа уступила. Но на самом деле нам нужны инвестиции. Нам нужны многомиллиардные европейские и азиатские инвестиции в нашу страну с целью экспорта товаров в Евросоюз", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров из Украины за 11 месяцев 2015 года сократился на 30,9%, до 34,5 млрд долл., на фоне резкого падения производства в Донецкой и Луганской областях и неблагоприятной конъюнктуры на ключевых для Украины товарных рынках.

Украинский экспорт в ЕС составляет 34% от общего объема экспорта. Объем экспорта в Россию на конец 2015 года составлял 12,7%.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.